Про це 24 каналу розповів речник Informnapalm та волонтер Михайло Макарук. Він також зазначив, що серед наших військових є повна довіра до дій Генштабу.

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Стосовно Антонівського мосту і що буде далі. А далі буде веселіше, адже доведеться проходити через Каховську дамбу окупантам, а там не факт, що спокійно вийде щось перевезти, адже ми її теж обстрілюємо,

– каже Михайло Макарук.

"Навести понтонні переправи через Дніпро у Херсоні – чудова ідея, тільки варто нагадати, що пропускна здатність понтонного мосту у десятки разів нижча, аніж у звичайної переправи", – зазначає речник Informnapalm.

За словами Макарука, наші хлопці дуже гарно звільнили два села на Херсонщині, а окупанти відзвітували, що взяли Сіверськ ще кілька тижнів тому – і все у них не вдається, тому поки все йде непогано, каже він.

Що потрібно для успішної контратаки

За ідеальних умов – потрібно знищувати Каховську дамбу, але це важко фізично та потягне за собою багато проблем: від підтоплення до екологічних проблем,

– пояснює Макарук.

А як мінімум, потрібно заходити із двох сторін на херсонське угрупування – з боку Мелітополя у бік Генічеська та від Каховки та Херсону йди в бік Чаплинки, резюмує він.

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