Дальше может быть голодомор с бомбежкой, – эксперт об "Азовстали" в Мариуполе

Оккупанты сбрасывают бомбы на "Азовсталь" в Мариуполе, под завалами могут находиться сотни людей. И бомбардировки россияне будут продолжать.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его мнению, российские военные прекращают штурм "Азовстали", понимая, что они туда не могут зайти, украинские защитники их уничтожат. В то же время бомбардировки завода "Азовсталь" будут продолжаться.

Я думаю, что дальше будет голодомор, который будет сопровождаться бомбежками, чтобы заставить ВСУ выйти и сдаться,

– заявил Жданов.

Военный эксперт добавил, что он (вероятно, Путин – 24 канал) поставил четкую задачу – окружить периметр Мариуполя, чтобы даже "муха не пролетела".

Какая ситуация в Мариуполе: коротко

Город находится в блокаде российских военных. За него в окружении сражаются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа.

За него в окружении сражаются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа. Некоторые люди прячутся на заводе "Азовсталь" и пока не могут его покинуть, как объяснили наши военные. Туда прилетели бомбы, под завалами могут находиться сотни людей.

Украина обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы вывезти мирных. Также 20 апреля удалось эвакуировать из заблокированного города 4 автобуса с людьми. Эвакуация должна продлиться и сегодня, 21 апреля.

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