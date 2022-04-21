Дальше может быть голодомор с бомбежкой, – эксперт об "Азовстали" в Мариуполе

21 апреля 2022 , 13:45
Читати новину українською

Оккупанты сбрасывают бомбы на "Азовсталь" в Мариуполе, под завалами могут находиться сотни людей. И бомбардировки россияне будут продолжать.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

К теме Блокировка гражданских и военных Мариуполя похожа на террористическую операцию России, – Зеленский

По его мнению, российские военные прекращают штурм "Азовстали", понимая, что они туда не могут зайти, украинские защитники их уничтожат. В то же время бомбардировки завода "Азовсталь" будут продолжаться.

Я думаю, что дальше будет голодомор, который будет сопровождаться бомбежками, чтобы заставить ВСУ выйти и сдаться,
– заявил Жданов.

Военный эксперт добавил, что он (вероятно, Путин – 24 канал) поставил четкую задачу – окружить периметр Мариуполя, чтобы даже "муха не пролетела".

Какая ситуация в Мариуполе: коротко

  • Город находится в блокаде российских военных. За него в окружении сражаются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа.
  • Некоторые люди прячутся на заводе "Азовсталь" и пока не могут его покинуть, как объяснили наши военные. Туда прилетели бомбы, под завалами могут находиться сотни людей.
  • Украина обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы вывезти мирных. Также 20 апреля удалось эвакуировать из заблокированного города 4 автобуса с людьми. Эвакуация должна продлиться и сегодня, 21 апреля.

Интересно – Шойгу солгал Путину о "взятии Мариуполя"

 

Автор: Марія Бондар