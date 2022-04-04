Дальше пробивают дно: оккупанты порезали попугая украинки на куски и пытались съесть
Источник:фейсбук Ann Kharkovskaya
Оккупанты продолжают успешно пробивать дно. Так, они порезали и пытались съесть попугая украинки.
О новом зверстве оккупантов рассказала владелица попугая Анна 3 апреля. Она нашла куски пожеванного мяса на полу.
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Учитывая новые дикости оккупантов, можно догадаться, что до дна им осталось совсем немного.
Оккупанты порезали Zipa (попугай – 24 канал) на куски и пытались его съесть. Об этом свидетельствуют отрезанные крылья, голова, выщипанные перья и куски пожеванного мяса на полу,
– пишет владелица попугая.
Анна добавляет, что теперь Zip – райская птица.
Ранее сообщалось, что оккупанты едят собак, ведь они хотят мяса. Один из солдат хвастался этим перед отцом.
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