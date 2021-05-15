В Дании посольство Израиля забросали камнями: акция в поддержку Палестины переросла в стычки
В Копенгагене состоялась акция в поддержку Палестины. Митингующие забросали камнями стражей порядка и здание посольства Израиля.
Источник:DW
Так, мирная акция переросла в столкновения с применением силы. Когда люди начали бросать камни, митинг пришлось прервать.
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Как прошел митинг
Всего на мероприятие пришли около 4 тысяч человек. Швырять камни в стражей порядка начала группа из 50 – 100 демонстрантов. В ответ полицейский применили слезоточивый газ и дубинки.
По меньшей мере трех человек задержали.
В Дании осудили насилие
Министр иностранных дел Дании Эппе Куфуд уже осудил насилие.
Каждый имеет право на мирное выражение своего мнения в Дании. Однако бросание камней – акт "абсолютно неприемлемый",
– подчеркнул министр.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно
- Конфликт между сторонами продолжается давно, однако к обострению в мае привели судебные слушания. На них рассматривали принудительное выселение палестинцев из домов в Иерусалиме.
- 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули столкновения на Храмовой горе. Сотни человек пострадали.
- После этого боевики из Сектора Газа выпустили по Израилю сразу 100 ракет за день.
- Израиль ответил бомбардировкой мест расположений палестинских вооруженных формирований.
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