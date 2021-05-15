В Копенгагене состоялась акция в поддержку Палестины. Митингующие забросали камнями стражей порядка и здание посольства Израиля.

Так, мирная акция переросла в столкновения с применением силы. Когда люди начали бросать камни, митинг пришлось прервать.

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Как прошел митинг

Всего на мероприятие пришли около 4 тысяч человек. Швырять камни в стражей порядка начала группа из 50 – 100 демонстрантов. В ответ полицейский применили слезоточивый газ и дубинки.

По меньшей мере трех человек задержали.

В Дании осудили насилие

Министр иностранных дел Дании Эппе Куфуд уже осудил насилие.

Каждый имеет право на мирное выражение своего мнения в Дании. Однако бросание камней – акт "абсолютно неприемлемый",

– подчеркнул министр.

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