У Копенгагені відбулась акція на підтримку Палестини. Мітингувальники закидали камінням правоохоронців і будівлю посольства Ізраїлю.

Так, мирна акція переросла у зіткнення із застосуванням сили. Коли люди почали кидати каміння, мітинг довелось перервати.

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Як пройшов мітинг

Всього на захід прийшли близько 4 тисячі людей. Жбурляти каміння у правоохоронців почала група з 50 – 100 демонстрантів. У відповідь поліцейскі застосували сльозогінний газ та кийки.

Щонайменше трьох людей затримали.

У Данії засудили насильство

Міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд вже засудив насильство.

Кожен має право мирно висловлювати свою думку в Данії. Однак кидання каменів – акт "абсолютно неприйнятний",

– наголосив міністр.

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