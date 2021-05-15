У Данії посольство Ізраїлю закидали камінням: акція на підтримку Палестини переросла в сутички
У Копенгагені відбулась акція на підтримку Палестини. Мітингувальники закидали камінням правоохоронців і будівлю посольства Ізраїлю.
Джерело:DW
Так, мирна акція переросла у зіткнення із застосуванням сили. Коли люди почали кидати каміння, мітинг довелось перервати.
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Як пройшов мітинг
Всього на захід прийшли близько 4 тисячі людей. Жбурляти каміння у правоохоронців почала група з 50 – 100 демонстрантів. У відповідь поліцейскі застосували сльозогінний газ та кийки.
Щонайменше трьох людей затримали.
У Данії засудили насильство
Міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд вже засудив насильство.
Кожен має право мирно висловлювати свою думку в Данії. Однак кидання каменів – акт "абсолютно неприйнятний",
– наголосив міністр.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Конфлікт між сторонами триває давно, однак до загострення у травні призвели судові слухання. На них розглядали примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі.
- 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули сутички на Храмовій горі. Сотні людей постраждали.
- Після цього бойовики із Сектору Гази випустили по Ізраїлю одразу 100 ракет за день.
- Ізраїль відповів бомбардуванням місць палестинських збройних формувань.
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