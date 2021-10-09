В Дании депутатку попросили покинуть заседание парламента, потому что она пришла с ребенком

Инцидент произошел с участием депутата Пернилле Скипер, которая пришла на дебаты в сессионный зал со своим ребенком. Просьбу покинуть зал выразила Пии Кьерсгаард, которая на тот момент выполняла функции спикера парламента.

Как пишут СМИ, Кьерсгаард не лично попросила Скипер выйти из зала, а передала 2 записки через помощницу.

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Сама Скипер подтвердила, что такой эпизод произошел, но отказалась комментировать ситуацию. Она также не объяснила, почему пришла на заседание с маленьким ребенком.

Уже не первый случай

Это не первый случай, когда Кьерсгаард выставляет из парламента депутата с ребенком. В марте 2019 года она так же поступила с депутатом Метте Абильдгаард. Тот инцидент вызвал удивление в стране, которая часто считается пионером в области прав женщин, и в результате об этом написали многие международные СМИ.

Кьерсгаард не является спикером парламента, хотя она выполняла эту роль, но является членом президиума, то есть она может заменять спикера Генрика Дама Кристенсена в его отсутствие.

В письменном комментарии спикер парламента Дании сказал, что действия Кьерсгаард соответствуют общим правилам.

Президиум в 2019 году принял решение о том, что младенцам не положено быть в палате парламента. Это решение не изменилось,

– сказал он.

Добавим, что в Украине мужчины теперь могут идти в декретный отпуск. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще 15 апреля. Он обеспечивает равные возможности матери и отца по уходу за ребенком.