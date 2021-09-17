В Дании хотят запретить заключенным, отбывающим пожизненный срок, заводить новые отношения

В Дании заключенным, приговоренным к пожизненному пребыванию в тюрьме, могут запретить заводить новые романтические отношения. Соответствующий законопроект уже есть на рассмотрении в правительстве.

Власти считают, что это позволит уменьшить количество образований новых преступных группировок. Заключенных не ограничат в контактах лишь с теми, кто был близок им в течение первых 10 лет их заключения.

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Также документ из 6 пунктов предусматривает, что заключенным запретят свободно публиковать о своих правонарушениях в социальных сетях или обсуждать их в подкастах.

Мария Вентегодт из Датского института прав человека рассказала, что организация изучит, правомерно ли вводить такие ограничения.

Мы, конечно, рассмотрим это предложение относительно права на семейную жизнь. Такие отношения охраняются Европейской конвенцией по правам человека,

– резюмировала она.

Правая оппозиция Дании в парламенте уже заявила о своей поддержке законопроекта. Он может вступить в силу уже в начале 2022 года.

Что предшествовало ограничениям

В Дании Каммилла Кюрстейн, 17-летняя девушка, влюбилась в убийцу Питера Мэдсена. Он жестоко убил журналистку Ким Уолл на борту самодельной подводной лодки UC3 "Наутилус". Кроме того, он расчленил ее тело и сбросил в море. К пожизненному заключению его приговорили в 2018 году.

В 2020 году Мэдсен женился на 39-летней россиянке Дженни Керпен. По словам 17-летней Кюрстейн, она полюбила Мэдсена после того, как они обменялась письмами и говорили по телефону в течение 2 лет.

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Ник Геккеруп, министр юстиции, заявил, что такие отношения "очевидно должны быть прекращены". По его мнению, осужденные преступники "не должны иметь возможность использовать тюрьмы как центры знакомств или медиаплатформы, чтобы хвастаться своими преступлениями".

"Мы видели отвратительные примеры последних лет, когда заключенные, совершившие омерзительные преступления, контактировали с молодежью, чтобы завоевать их сочувствие и внимание", – добавил министр.

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