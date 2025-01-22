Во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп объяснил, зачем хочет купить Гренландию – автономную страну в составе Королевства Дании. Политик подчеркнул, что остров нужен США для международной безопасности из-за угроз со стороны России и Китая. Кроме того, Трамп заявил, что Дания, якобы, не в состоянии содержать Гренландию, передает 24 Канал.

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В Дании послали Трампа

Депутат от Дании Андерс Витисен во время речи в Европарламенте резко ответил Трампу на его претензии.

Уважаемый президент Трамп, слушайте очень внимательно. Гренландия является частью Датского королевства на протяжении 800 лет. Это целостная часть нашей страны. Остров не продается. Позвольте мне сказать это словами, которые вы можете понять: мистер Трамп, идите к черту!,

– отреагировал Витисен.

В соцсети "Х" депутат перепостил видео своего выступления. Политик напомнил, что Гренландия является частью Дании на протяжении срока, что вдвое превышает время существования США.

Датский депутат послал Трампа: смотрите видео

"Каждый настоящий патриот должен понимать, что это недопустимое покушение на национальный суверенитет!", – говорится в заметке Витисена.

Напомним, недавно премьер Дании Метте Фредериксен провела 45-минутный телефонный разговор с избранным президентом США Трампом. Она подчеркнула, что решение о независимости Гренландии должны принимать власти острова.