Единственный сын: в Киевской области попрощались с 22-летним сапером, погибшим в Кременной

В Киевской области прощаются с 22-летним защитником, погибшим в районе Кременной. Он был единственным ребёнком в семье.

В Боярке в Киевской области 19 марта простились с Даниилом Лысенко. Юный защитник был единственным ребёнком в семье.

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Непоправимая потеря для семьи и Родины

Даниил Лысенко родился в городе Боярка 1 августа 2000 года. Он окончил Киевский геологоразведочный техникум, а также колледж информационных технологий и землеустройства Национального авиационного университета.

В 2020 году он был призван на срочную службу в армию, а через год Даниил заключил контракт с Вооруженными силами Украины. На фронте был сапером.

11 марта защитник погиб в районе Кременной в Луганской области в результате ракетного удара врага.

Родители воина Светлана и Тарас провели сына в последний путь. Также попрощаться с воином пришли другие жители Боярки.

В Киеве будут прощаться с Бижаном Шароповым, погибшим в прошлом году под Изюмом

В Киеве 20 марта состоится прощание с биологом и военным Бижаном Шароповым, погибшим в апреле 2022 года в бою под Изюмом.

С погибшим воином будут прощаться в 12:00 на Майдане Незалежности. Его похоронят в 13:30 на Аллее славы Лукьяновского кладбища.

Защитника считали пропавшим без вести в Харьковской области. Однако в начале февраля 2023 гибель ученого подтвердили в Институте физиологии имени Богомольца НАН Украины, где он работал.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким защитника. Вечная память.