Должен был идти на экзамен, но в этот день его похоронили: Чернигов попрощался с Даниилом, которого убила Россия
- В Чернигове 5 июня попрощались с 22-летним Даниилом Жуковецким, который умер в реанимации после ранения во время атаки "Шахеда" 3 июня.
- Перед смертью он мечтал подарить сестре на выпускной букет роз, друзья пообещали исполнить эту его мечту.
- Даниил поддерживал Вооруженные силы Украины и должен был 17 июня отметить свое 23-летие.
В Чернигове 5 июня попрощались с 22-летним Даниилом Жуковецким, который был тяжело ранен во время прилета "Шахеда" в ночь на 3 июня. Его пытались спасти в больнице, но через сутки он умер в реанимации.
В ту ночь парень встречался с друзьями. Он даже позвонил бабушке и дяде и предупредил, что летают "Шахэды". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Операция длилась часов 10
Даниил во время прилета "Шахеда" был возле эпицентра взрыва.
Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи прооперировали парня, но через сутки он умер в реанимации.
Фашисты проклятые, чтобы они там повиздыхали! Забрали самого родного, который у меня был... Ой, Господи... Его там порезало полностью: и руки переломаны, в общем внутри все побито было. В реанимацию повезли, часов 10, наверное, операция длилась. Все надеялись,
– не сдерживает эмоций бабушка парня Вера Бедная.
Друзья рассказали, что в момент удара беспилотника Даниил спрятался в проходе между магазином и многоэтажкой. После трагедии туда несут цветы.
Даниил мечтал подарить сестре на выпускной букет роз
Один из друзей рассказал, что Даниил был очень светлым человеком и всегда помогал.
Мой внучек... Вот он должен был получать диплом в институте, у сестренки выпускной 6 июня, он собирался к сестренке на выпускной... Сказал: "Я ей подарю 30 или 50 роз"... А теперь сестренка на похороны пришла... Как это можно пережить?
– плачет бабушка Вера.
Друзья рассказали, что исполнят эту мечту Даниила.
Через месяц парень должен был получить диплом
5 июня Даниил должен был сдавать экзамен в университете, но в этот день его провели в последний путь.
Он учился в Национальном университете "Черниговская политехника" по специальности "Социальная работа". Через месяц парень должен был получить диплом бакалавра.
"Ответственный, старательный, очень хотел получить диплом, переживал, все ли сложится, потому что бакалаврская работа – это определенный уровень ответственности. Не сложилось. Он делился опытом, что поддерживает Вооруженные силы по возможности и так далее. Но вот эта социальная направленность также была одним из ориентиров", – рассказала декан его факультета Надежда Нагорная.
17 июня Даниилу должно было бы исполниться 23 года.