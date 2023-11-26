Дания имеет такой опыт и хочет реализовать его в Николаевской области. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.
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"Будет тесное взаимодействие с Данией"
Иван Ус считает, что Копенгаген может иметь теоретический план строительства аэропорта в Николаеве. Для Дании это будет имиджевый проект, а также будет способствовать восстановлению Николаевской области.
Поэтому они не только видят свет в конце туннеля. Я думаю, что в Дании уже есть теоретические планы строительства аэропорта в Николаеве и прямого сообщения Николаев – Копенгаген. Не удивлюсь, если над такими планами уже работают,
– предположил он.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью заявил, что готовится инвестиционная карта Николаевской области для датских партнеров. Есть много сфер, в которые может инвестировать Копенгаген.
"После победы Украины будет более тесное взаимодействие между Николаевской областью и Данией. Это хороший пример, который будет способствовать евроинтеграции Украины. Ведь уже будет создано много связей между Украиной и отдельными странами ЕС", – сказал Иван Ус.
Военная помощь Украине: последние новости
- Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Украину объявил о новом пакете военной помощи. В список, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.
- На вопрос, возможны ли поставки Украине ракет Taurus, Борис Писториус ответил, что "новой информации о Taurus нет"
- Немецкий посол в Украине Мартин Егер сообщил, что Германия предоставит нашему государству еще одну систему ПВО Patriot в ближайшее время, чтобы оградить Украину от возможных атак России по объектам инфраструктуры. Из Германии доставлены уже 4 системы IRIS-T, а в ближайшие годы это количество увеличится.