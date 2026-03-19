Дания готовилась к возможному вторжению США в Гренландию, –СМИ

В Дании серьезно рассматривали сценарий силового захвата Гренландии США по приказу Дональда Трампа. Военные даже готовились к сопротивлению и возможным боевым действиям.

Страна готовилась к худшим сценариям. Об этом пишет DR со ссылкой на несколько источников, в частности в Дании, Франции и Германии.

Что планировала Дания во время громких заявлений Трампа?

Во время активных заявлений президента США Дональда Трампа о намерениях получить контроль над Гренландией в Дании начали серьезно рассматривать даже худшие сценарии. Как сообщает СМИ, военные готовились к возможному силовому противостоянию в случае попытки США захватить остров.

По данным источников издания, датские подразделения, которые в январе срочно направили на Гренландию, прибывали туда с готовностью к сопротивлению. В частности, они имели взрывчатку для уничтожения взлетно-посадочных полос в Нууку и Кангерлуссуаку, чтобы усложнить возможный воздушный десант США. Кроме того, военные взяли с собой запасы компонентов крови, готовясь к возможным боевым столкновениям и большому количеству раненых.

Хотя конкретных разведданных о планах Вашингтона не было, в Копенгагене и столицах союзников росли опасения относительно реальности такого сценария. Беспокойство усилились после быстрой операции США в Венесуэле, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро. Это заставило европейских чиновников серьезно воспринимать заявления Трампа о Гренландии.

В Европе также отмечали, что администрация США действует менее предсказуемо, чем раньше, и не имеет достаточных сдерживающих факторов для рискованных решений. На этом фоне Дания еще в начале 2025 года обращалась к Франции, Германии и другим партнерам с просьбой о политической поддержке. Союзники договорились демонстрировать солидарность и усиливать военное присутствие в регионе. В частности, обсуждалась возможность размещения дополнительных сил на Гренландии.

В то же время в последнее время Трамп публично не возвращается к теме Гренландии, сосредоточившись на других вопросах. В частности, в феврале он заявил о намерении направить на остров корабль-больницу, однако премьер Гренландии ответил, что регион не нуждается в такой помощи.

