Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать в производство вооружения на территории Украины

Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать средства в производство вооружения на территории Украины. Украина и Дания подписали соответствующий меморандум на полях "Рамштайн".

Об этом сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам,

– заявил Умеров.

Также Умеров сообщил о подписании письма, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего ОПК.

Украина готова соответствовать самым высоким стандартам

По словам министра, эти инвестиции являются свидетельством высокого доверия к украинским производителям и их способности обеспечивать качественную военную продукцию.

"Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам", – добавил он.

Умеров поблагодарил Данию и Нидерланды за эту важную поддержку и взаимные шаги на пути защиты свободы и демократии.

Военная помощь от Дании