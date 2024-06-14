Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать в производство вооружения на территории Украины
Источник:Рустем Умеров
Дания стала первой страной НАТО, которая будет инвестировать средства в производство вооружения на территории Украины. Украина и Дания подписали соответствующий меморандум на полях "Рамштайн".
Об этом сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров.
Смотрите также Премьер Дании сказала, когда F-16 будут на пути в Украину
Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам,
– заявил Умеров.
Также Умеров сообщил о подписании письма, которое начинает сотрудничество между Украиной и Нидерландами по поддержке нашего ОПК.
Украина готова соответствовать самым высоким стандартам
По словам министра, эти инвестиции являются свидетельством высокого доверия к украинским производителям и их способности обеспечивать качественную военную продукцию.
"Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам", – добавил он.
Умеров поблагодарил Данию и Нидерланды за эту важную поддержку и взаимные шаги на пути защиты свободы и демократии.
Военная помощь от Дании
- Дания планирует передать Украине 19 самолетов F-16. Именно Дания, вероятно, станет первой страной, которая передаст истребители.
- Важно, что страна позволяет наносить удары по военным целям в России с самолетов.
- Кроме этого, на днях Дания объявила о новом пакете помощи для Украины на 750 миллионов евро. Туда, в частности, входит дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16.