Дания настаивает на максимально жестких санкциях против России, в том числе и в сфере энергетики из-за войны против Украины.

Ужесточение санкций против России

Об этом заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод. По его словам, санкции станут инструментом давления на Россию и помогут прекратить войну.

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Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы ЕС принял самые строгие санкции, чтобы мы могли максимально давить на путинскую Россию и задушить российскую военную машину. Это также касается отрасли энергетики,

– заявил министр.

Поддержка Дании

Ранее Дания согласилась принять участие в восстановлении после войны с Россией. Страна официально заявила, что возьмет на себя лидерство в восстановлении Николаева, который страдает от обстрелов российских военных.

21 апреля премьер-министр Метте Фредериксен посетила Украину и провела встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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