Дания отправит 800 военных в страны Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в твиттер сообщил, как работает единство НАТО.

Согласно сообщению, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила, что они направят в Прибалтику 800 военных.

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"Это не просто слова, а реальные решения, которые повышают нашу безопасность. Да, Дания", – отметил Гитанас Науседа.

Кроме того, президент Литвы добавил, что ему было приятно приветствовать премьер-министра Фредериксен.

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