Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине

Европейские союзники профинансируют закупку дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины. Новое вооружение поможет защитить украинское небо в преддверии холодов.

О выделении очередного, уже 31-го по счету, пакета военной помощи от Дании на сумму около 275 миллионов долларов сообщило Министерство обороны. Средства, выделенные правительством Дании, пойдут на удовлетворение насущных потребностей украинской армии в осенне-зимний период.

Что известно о новой помощи от Дании?

Договоренности о финансировании удалось достичь в ходе телефонного разговора руководителей оборонных ведомств двух стран.

Министр обороны Евгений Хмара поблагодарил своего датского коллегу Йеппе Брууса за последовательную позицию.

В ведомстве добавили, что Копенгаген остается одним из лидеров в поддержке нашего государства и постоянно ищет новые форматы сотрудничества на фоне российских гибридных атак.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия разрешила закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot за счет средств программы Ukraine Support Loan. Это решение позволит ускорить поставки критически важного вооружения для защиты городов.

Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для модернизации ПВО на 2,68 миллиарда долларов.

Пакет предусматривает поставку ракет, систем ПВО, пусковых установок, радаров для обнаружения дронов, а также техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Финансирование обеспечат европейские взносы и средства американской программы иностранного военного финансирования FMF.