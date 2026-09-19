Про виділення чергового, вже 31-го за ліком пакета військової підтримки від Данії вартістю близько 275 мільйонів доларів повідомило Міністерство оборони. Гроші від уряду Данії підуть на критичні потреби української армії в осінньо-зимовий період.

Що відомо про нову допомогу від Данії?

Домовленості про фінансування вдалося досягти під час телефонної розмови очільників оборонних відомств двох країн.

Міністр оборони Євгеній Хмара подякував своєму данському колезі Єппе Бруусу за послідовну позицію.

У відомстві додали, що Копенгаген залишається одним із лідерів у підтримці нашої держави та постійно шукає нові формати співпраці на тлі російських гібридних атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія дозволила купувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot за кошти програми Ukraine Support Loan. Це рішення дозволить пришвидшити постачання критично важливого озброєння для захисту міст.

Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для модернізації ППО на 2,68 мільярда доларів.

Пакет передбачає постачання ракет, систем ППО, пускових установок, радарів для виявлення дронів, а також технічне обслуговування та ремонт обладнання.

Фінансування забезпечать європейські внески та кошти американської програми іноземного військового фінансування FMF.