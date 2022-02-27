Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия

Европа поддерживает Украину в борьбе с Россией и оказывает материальную помощь и вооружение. Теперь присоединилась и Дания, она передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия.

На фоне усиления агрессии России мир все больше поддерживает Украину. Нам активно продолжают поставлять оружие и боеприпасы. Международные партнеры также оказывают финансовую и гуманитарную помощь.

Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель

Как помогает мир? Наше государство получает:

тысячи единиц противотанкового оружия;

сотни – противовоздушных ракет;

тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

Кроме того, Европейский союз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. Речь и о самолетах олигархов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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