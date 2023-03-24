Кремль в восторге от просьбы Дании помочь с подъемом неизвестного объекта в море
Источник:Энергетическое агентство Дании
Дания пригласила подконтрольного России оператора газопровода "Северный поток-2" помочь поднять неидентифицированный объект, найденный вблизи единственного невредимого газопровода на дне Балтийского моря.
Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции и теперь ожидает ответа от оператора.
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Дания ожидает ответ Nord Stream 2 AG
Соответствующие датские органы обследовали объект, замеченный у трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. По их оценке объект не представляет непосредственной угрозы безопасности.
С целью дальнейшего выяснения природы объекта власти Дании решили спасти объект с помощью Министерства обороны Дании,
– говорится в заявлении энергетического агентства страны.
Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром". Власти оценили, что "объект не представляет непосредственной угрозы безопасности".
В Кремле отреагировали на предложение Дании
В Кремле положительно оценили намерение Дании пригласить Nord Stream 2 AG для участия в подъеме со дна Балтийского моря неизвестного объекта.
Давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Но пока, безусловно, это положительная новость. Это положительная новость, когда владелец трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования,
– сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обнаруженный объект расположен рядом со швом труб, а шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода. Взрыв также произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, или имеет он отношение к террористическому акту. А, судя по всему, имеет", – добавил прихвостень Путина.
Он высказался за продолжающееся расследование. "Это расследование должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон", – резюмировал Песков.
Что известно о взрывах на Северных потоках
- Информация о разрушение на газопроводах появилась в ночь с 25 на 26 сентября. Речь идет о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1", основных для поставок газа в Европу, и только одного трубопровода "Северного потока-2", на который наложили санкции.
- Взрывы произошли в водах Швеции и Дании, в результате чего произошла утечка газа. В ноябре 2022 года Швеция подтвердила диверсию на "Северных потоках". Также взрывы расследуют Дания и Германия.
- В 2023 году издание The New York Times сообщило, что разведданные США свидетельствуют якобы о причастности к диверсии "проукраинской группы". Владимир Зеленский, а также другие официальные лица в Киеве отвергли обвинения о причастности Украины к диверсии.