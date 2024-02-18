Мы решили передать всю свою артиллерию Украине, – в Дании призвали Европу усилить помощь

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна решила передать всю свою артиллерию Украине, чтобы она могла противостоять врагу. Она также призвала страны Европы усиливать военную помощь, ведь другие страны еще имеют боеприпасы и системы ПВО.

Об этом глава датского правительства заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче, который проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Фредериксен отметила, что Украина нуждается в помощи прямо сейчас, поэтому страны Европы должны быть оперативнее, передает 24 Канал.

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"Нам надо делать больше"

Премьер-министр Дании призвала Европу передать Украине больше боеприпасов, систем ПВО и другого оружия, в котором нуждается Украина. Она отметила, что эти потребности являются неотложными, однако европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на преграду увеличению поставок, и сейчас открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их надо передать Украине,

– заявила Фредериксен.

Министр также отметила, что Европа должна нести ответственность за себя и свою безопасность самостоятельно, а не ждать, пока США примут соответствующее решение.

"Нам надо делать больше", – отметила руководительница датского правительства.

Чехия нашла для Украины 800 тысяч боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел во время Украинского ланча сообщил, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Их можно передать уже в ближайшие недели, если удастся найти финансирование.

Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров, и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра, которые мы сможем переправить в Украину за несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и так далее,

– заявил Павел.

Он добавил, что лидерам стран Запада надо быть оперативными и более гибкими, как украинские солдаты. Поэтому президент Чехии призвал партнеров продолжать активно работать, чтобы ВСУ смогли получать все необходимые боеприпасы и технику вовремя.