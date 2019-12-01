Дания назвала ситуацию в отношении Гренландии главной угрозой нацбезопасности: что это означает

Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.

Служба военной разведки Дании связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике. Об этом сообщает ВВС.

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Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас – главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

Почему Трамп хочет купить Гренландию?

Причины желания Трампа купить Гренландию – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике – из-за экспансии туда китайцев и россиян. А еще изменения климата и таяния ледников превращают Арктику в более доступный для освоения регион, особенно говорится о судоходстве и добыче ресурсов.

Некоторые из советников Трампа поддержали такую идею, назвав ее экономически целесообразной. А другие считают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется.



Пейзаж Гренландии / фото AP

За какую сумму Трамп хочет купить Гренландию?

Трамп обсуждал возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в управление Соединенным Штатам. Впрочем, сколько именно лет Трамп собирался платить Дании – неизвестно, написала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

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Как на желание Трампа купить Гренландию отреагировала Дания?

В Дании на планы Трампа отреагировали крайне негативно: назвали идею первоапрельской шуткой, которая не соответствует сезону. В общем датских политиков возмутила даже сама информация, что Трамп обсуждал эту идею со своими советниками.

После такой реакции Дании Трамп перенес встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Визит президента США в Данию был запланирован на 2-3 сентября.

Как эксперты оценивают планы Трампа на Гренландию?

Владея Аляской и Гренландией, США могут установить полный контроль над водами Северного океана, на которые сейчас активно претендует Россия. Поэтому американский интерес здесь понятен, пояснил политический обозреватель Иван Яковина.

Он добавил, что многие политики считают, что Трамп шутит о покупке острова, но это не так.

Что известно о Гренландии

Самый большой в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Дании, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые. А за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой.

Планы Трампа – уже не первая попытка США купить Гренландию. После Второй мировой войны тогдашний американский президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность приобрести Гренландию в 1867 году изучал Госдепартамент США.

Китай уже подписал с Гренландией договор о разработке местных месторождений.