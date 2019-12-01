Данія назвала ситуацію щодо Гренландії головною загрозою нацбезпеці: що це означає

Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії, яка їй належить, важливіша за такі загрози, як тероризм або кіберзлочинність.

Служба військової розвідки Данії пов'язує це, серед іншого, з можливими змінами в американській політиці. Про це повідомляє ВВС.

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Глава Служби військової розвідки Данії Ларс Фіндсен сказав, що Гренландія зараз – головне питання безпеки королівства, оскільки в Арктиці починається конкуренція між світовими державами, зокрема США, Китаєм та Росією.

Чому Трамп хоче купити Гренландію?

Причини бажання Трампа купити Гренландію – можливість розширити американську військову присутність в Арктиці – через експансію туди китайців та росіян. А ще зміни клімату і танення льодовиків перетворюють Арктику на доступніший для освоєння регіон, особливо мовиться про судноплавство та видобуток ресурсів.

Деякі з радників Трампа підтримали таку його ідею, назвавши її економічно доцільною. А інші вважають, що мовиться про "швидкоплинне захоплення" президента, яке ніколи не реалізується.



Пейзаж Гренландії / фото AP

За яку суму Трамп хоче купити Гренландію?

Трамп обговорював можливість запропонувати Данії щорічні виплати у 600 мільйонів доларів за передачу Гренландії в управління Сполученим Штатам. Утім, скільки саме років Трамп збирався платити Данії – невідомо, написала газета The Washington Post з посиланням на власні джерела в уряді США.

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Як на бажання Трампа купити Гренландію відреагувала Данія?

У Данії на плани Трампа відреагували вкрай негативно: назвали ідею першоквітневим жартом, який не відповідає сезону. Загалом датських політиків обурила навіть сама інформація, що Трамп обговорював таку ідею зі своїми радниками.

Після такої реакції Данії Трамп переніс зустріч з прем'єр-міністром країни Метте Фредеріксен . Візит президента США в Данію був запланований на 2-3 вересня.

Як експерти оцінюють плани Трампа на Гренландію?

Володіючи Аляскою і Гренландією, США можуть встановити повний свій контроль над водами Північного океану, на які зараз активно претендує Росія. Тому американський інтерес тут зрозумілий, пояснив політичний оглядач Іван Яковина.

Він додав, що багато політиків вважають, що Трамп жартує про покупку острова, але це не так.

Що відомо про Гренландію Найбільший у світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Формально територія входить до складу Данії, але володіє широкою автономією. Зокрема, уряд Гренландії вирішує всі внутрішні питання, контролює всі корисні копалини. А за Данією залишається контроль над обороною, зовнішньої і грошовою політикою.



Плани Трампа – вже не перша спроба США купити Гренландію. Після Другої світової війни тодішній американський лідер Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 мільйонів доларів, але отримав відмову. Також можливість придбати Гренландію у 1867 році вивчав Держдепартамент США.



Китай вже підписав з Гренландією договір про розробку місцевих родовищ.