В 13 бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" появился новый командир. Им стал Даниэль "Куба" Китоне.

Что о нем известно, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Война не завершится даже через 10 лет": сержант НГУ рассказала о вероятном сценарии

Что известно о Даниэле Китоне?

В бригаде 19 августа сообщили, что начальник штаба – первый заместитель командира корпуса "Хартия" Максим "Альтаир" Голубок на торжественной церемонии передал боевое знамя бригады новому комбригу.

Осознаю ответственность, возлагаемую на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения,

– заявил Даниэль Китоне.

Он родился в Симферополе, большую часть своей жизни провел в Харькове. Там же он закончил в 2006 году Харьковский авиационный институт.

С началом полномасштабного вторжения он присоединился в ряды 127 отдельной бригады ТрО. Участвовал в Слобожанском контрнаступлении и операции по обороне Бахмута.

С сентября 2022 года Китоне стал командиром разведывательного взвода роты контрдиверсионной борьбы. А с августа 2023 года – командиром разведроты.

К 13 бригаде НГУ "Хартия" присоединился сразу после ее создания. С 1 февраля 2024 года был заместителем командира 2 батальона оперативного назначения, с 15 марта того же года – его командиром, а с июля 2025 года – командиром бригады "Хартия".

Что известно об изменениях в Нацгвардии?