Давайте не будем пугать людей – Гетманцев опроверг слухи о взыскании долга налоговой

Фискальной службе разрешат взыскивать налоговые долги с налогоплательщиков без решения суда. Однако делать это можно было и раньше, но при ряде условий.

Об этом в эфире рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, так планируют наполнять бюджет.

К теме Нельзя быть богатым, если ты не платишь налоги, – эксклюзивное интервью с Гетманцевым

Фискальная служба будет списывать долги, если они есть в налоговой декларации. То есть это случай, когда нет предмета спора, который должен решать суд.

В соцсетях распространяют мифы

Даниил Гетманцев отметил, что в социальных сетях распространяют панику, что налоговая без суда сможет у любого забрать средства. Он отметил, что это будет происходить только в определенных случаях с крупными игроками в бизнесе.

Это неправда. На сегодня уже существует в Налоговом кодексе норма, согласно которой взыскивают долги, если ты сам эти долги указал в декларации и не уплатил в течение 70 дней. Но только в том случае, если сумма долга превышает 5 миллионов гривен. Министерство финансов предлагает уменьшить сумму долга до 1 миллиона,

– рассказал Гетманцев.

Эксперт добавил: "Давайте не будем пугать людей. Даже не знаю, откуда эти псевдоэксперты из соцсетей это берут. Это же какой-то бред. Я когда-то даже предложил облагать налогом такие посты".

Даниил Гетманцев рассказал о налоговых долгах: смотрите видео

О чем обновленный закон о налогах