Про це в ефірі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, так планують наповнювати бюджет.
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Фіскальна служба списуватиме борги, якщо вони є у податковій декларації. Тобто це випадок, коли немає предмета суперечки, яку має розв'язувати суд.
У соцмережах поширюють міфи
Данило Гетманцев зазначив, що у соціальних мережах поширюють паніку, що податкова без суду зможе у будь-кого забрати кошти. Він зазначив, що це відбуватиметься лише у певних випадках з великими гравцями у бізнесі.
Це неправда. На сьогодні вже існує в Податковому кодексі норма, згідно із якою стягують борги, якщо ти сам ці борги зазначив у декларації та не сплатив протягом 70 днів. Але тільки в тому випадку, якщо сума боргу перевищує 5 мільйонів гривень. Міністерство фінансів пропонує зменшити суму боргу до 1 мільйона,
– розповів Гетманцев.
Політик додав: "Не лякаймо людей. Навіть не знаю, звідки ці псевдоексперти з соцмереж це беруть. Це ж якась маячня. Я колись навіть запропонував оподатковувати такі пости".
Данило Гетманцев розповів про податкові борги: дивіться відео
Про що оновлений закон про податки
- Депутати підтримали 1 липня 2021 року зміни до Податкового кодексу. Він має протидіяти ухиленням від податків та створюватиме конкурентне середовище у бізнесі.
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що великим корпораціям потрібно переглянути правила гри й почати сплачувати податки.
- Досягнути мети закон має, зокрема, через підвищення повноти сплати податків та ефективності адміністрування податкового боргу.