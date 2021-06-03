Не только олигархи, – Гетманцев рассказал об актуальных проблемах Украины

В Верховной Раде приняли законопроект о деолигархизации. Однако олигархи – это пока не единственная проблема в Украине, с которой стоит продолжать бороться власти.

Об этом в эфире программы "6\9" рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он напомнил, что украинские власти в январе 2020 году приняли еще один важный антиолигархический документ.

​Подробнее Законопрект об олигархах уже поступил на рассмотрение комитета Рады

Речь идет об антиофшорном законе, который приняли впервые в истории Украины. Гетманцев отметил, что в полном объеме этот документ заработает в 2022 году, однако определенные части этого закона уже работают.

Какие проблемы остаются в Украине

"Это те системные изменения, которые мы (власть – 24 канал) делаем в экономике государственного управления в целом. Это и детенизация, с которой мы боремся", – подчеркнул он.

Мы говорим о том, что олигархи являются одним злом, единственным злом и едва ли не единственным злом. Но ведь это не так. Не только олигархи,

– заметил политик.

По его словам те, кто продают нелегальные сигареты и алкоголь без акцизных марок, возможно, даже хуже, чем олигархи. Также говорится о дельцах, которые связаны с продажей топлива, и контрабандистах.

Полный выпуск программы Монобольшинству хватит сил, – Гетманцев сказал, когда примут закон об олигархах

По его мнению, это все "гангрена", представляющая угрозу для Украины. Именно поэтому, по его словам, работает Совет нацбезопасности и обороны, а нардепы принимают законы для того, чтобы сломать эту систему.

Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео