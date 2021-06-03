Про це в ефірі програми "6\9" розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він нагадав, що українська влада у січні 2020 році ухвалила ще один важливий антиолігархічний документ.

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Мовиться про антиофшорний закон, який прийняли вперше в історії України. Гетманцев наголосив, що у повному обсязі цей документ запрацює у 2022 році, однак певні частини цього закону вже працюють.

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"Це ті системні зміни, які ми (влада – 24 канал) робимо в економіці державного управління в цілому. Це і детінізація, з якою ми боремось", – підкреслив він.

Ми говоримо про те, що олігархи є одним злом, єдиним злом і чи не єдиним злом. Але ж це не так. Не тільки олігархи,

– зауважив політик.

За його словами ті, хто продають нелегальні сигарети та алкоголь без акцизних марок є, можливо, навіть гіршими, ніж олігархи. Також мовиться про ділків, які пов'язані з продажем пального та контрабандистів.

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На його думку, це все є "гангреною", що становить загрозу для України. Саме тому, за його словами, працює Рада нацбезпеки та оборони, а нардепи ухвалюють закони для того, щоб зламати цю систему.

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