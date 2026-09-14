Как сообщают источники издания "Украинская правда" в политических кругах, народного депутата Данила Гетманцева рассматривают как одного из ключевых претендентов из-за его близости к руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

Кадровые консультации проходят на фоне обращения главы государства к Верховной Раде.

Ожидается, что народные депутаты рассмотрят вопрос о смене руководства ведомства в ближайшее время.

Ранее стало известно, что парламент рассмотрит отставку главы прокуратуры в ближайшее время.