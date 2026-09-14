СМИ назвали, кого рассматривают на пост Генпрокурора вместо Кравченко

Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. В СМИ уже предполагают, кто может стать его преемником.

Возможную кандидатуру на пост генпрокурора назвала "Украинская правда" со ссылкой на источники политических кругов.

Кто может стать новым генпрокурором?

Предварительно на должность генпрокурора рассматривают нардепа Даниила Гетманцева. Он близок к руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

По данным движения "Честно", Даниил Гетманцев – народный депутат Верховной Рады IX созыва, адвокат, доктор юридических наук и профессор.

Он родился 26 апреля 1978 в Киеве. Гетманцев окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

В 2000 – 2007 годах работал ассистентом кафедры конституционного и административного права юридического факультета КНУ.

В 2007 – 2013 годах был доцентом этой кафедры, а впоследствии – кафедры финансового права.

С 2013 года до сих пор работает профессором кафедры финансового права.

В четвертом, пятом и шестом созывах Верховной Рады Гетманцев работал помощником-консультантом на общественных началах Владимира Сивковича.

В 2017 году он принимал участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины.

В 2019 году Гетманцева избрали народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" под №20 в избирательном списке. В тот момент он был беспартийным.

Гетманцев вошел в одноименную парламентскую фракцию и возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

До выборов его представляли в качестве эксперта команды Владимира Зеленского по налоговой политике.

По данным движения "Честно", в июле 2020 года Гетманцев входил в тройку народных депутатов, подавших больше всего законодательных инициатив. Также значительное количество его законопроектов было принято.

В конце 2022 года Гетманцев проголосовал за градостроительную реформу №5655. Движение "Честно" и общественные организации критиковали законопроект, заявляя, что оно отвечает интересам застройщиков и уменьшает влияние граждан на процесс восстановления Украины.

В 2023 году Гетманцев заявил, что признателен Игорю Абрамовичу за то, что тот сделал для страны. Также он предложил "по-человечески" прощаться с представителями ОПЗЖ.

22 июля 2025 года Гетманцев проголосовал "за" законопроект №12414. Документ предусматривал зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора.

Его критики заявляли, что такие изменения фактически лишали антикоррупционные органы независимости и делали их подконтрольными властям.

Что известно об изменении генпрокурора?

Ожидается, что голосование Верховной Рады за отставку генпрокурора Руслана Кравченко состоится во вторник, 15 сентября.

Это произойдет после публичного призыва Владимира Зеленского к парламенту безотлагательно поддержать увольнение генпрокурора.

Таким образом, президент отреагировал на видеообращение Руслана Кравченко. Тот заявил, что его отставка не является признанием вины.

Кроме того, он сообщил, что объявил подозрение руководителю НАБУ Кривоносу. Чиновник добавил, что сделал бы это раньше, но его сдерживал президент.

Напомним, что Кравченко ушел в отставку на фоне дела "Карфаген". В настоящее время он находится в заграничной командировке.