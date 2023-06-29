Сына президента Сербии Данила Вучича задержали в Косово и заставили раздеться, - СМИ

Стало известно, что 28 июня полиция задержала Данила Вучича, сына президента Сербии Александра Вучича. По имеющимся данным, его даже заставили раздеться.

Об этом рассказывают местные СМИ. Говорят, что полиция Косово не только задержала Даниила Вучича. Она еще и заставила его снять футболку с "антикосовским сообщением".

Читайте также "Долой Вучича": в Сербии прошла масштабная акция из-за массовых расстрелов

Задержание Вучича сняли на камеру

Собственно момент задержания сына президента Сербии сняли на камеру. Кадры демонстрируют, что правоохранители в Косово подходят к остановленному авто и общаются с пассажирами.

Если говорить о футболке, то на ней был надпись "Сдаваться не вариант". Собственно, этот лозунг полицейским не понравился. Они заставили Данила снять футболку, потому что на ней "провокационная" надпись.

СМИ пишут, что Данил Вучич двигался Грачаницей в сопровождении группы сербов. Также за ними следовали сотрудники службы безопасности.

Данила Вучича задержали полицейские Косово: смотрите видео

Заметим, что факт задержки своего сына подтвердил и сам Александр Вучич изданию Danas. Журналист спросил, действительно ли стражи порядка останавливали Данила Вучича, на что глава государства ответил, что они делали это несколько раз.

Это их работа. Трижды останавливали, обыскивали машину, приставали. Я поздравляю Альбина Курти (премьер-министра Косово) за его мужество. Он не так смел, когда он рядом со мной, но хорошо. Когда отправляют других зарабатывать на чужих детях, это нормально. Данил не маленький, он немного смелее Альбина Курти,

– подчеркнул Вучич.

По словам президента Сербии, Данил Вучич прошелся центром Приштины (столицы Косово) в этой футболке. Он также пришел в Грачаницу на литургию, "только чтобы помолиться Богу".

Добавим, что накануне сербские силовики задержали троих полицейских Косово. Официальные лица каждой из сторон называли тогда разные места ареста. Кроме того, обвиняли друг друга в пересечении границы.

После арестов Косово запретило на свою территорию въезд. Не могли попасть в нее все транспортные средства с номерами Сербии. Интересно, что СМИ писали, что никаких ограничений нет. Просто авто с сербскими номерами усиленно контролируют.