Про це розповідають місцеві ЗМІ. Кажуть, що поліція Косово не лише затримала Даніла Вучіча. Вона ще й змусила його зняти футболку з "антикосівським повідомленням".

Читайте також "Геть Вучича": у Сербії пройшла масштабна акція через масові розстріли

Затримання Вучіча зняли на камеру

Власне, момент затримання сина президента Сербії зняли на камеру. Кадри демонструють, що правоохоронці у Косово підходять до зупиненого авто та спілкуються з пасажирами.

Якщо говорити про футболку, то на ній був напис "Здаватись не варіант". Власне, цей лозунг поліцейським не сподобався. Вони змусили Даніла зняти футболку, бо на ній "провокаційний" напис.

ЗМІ пишуть, що Даніл Вучіч рухався Грачаницею у супроводі групи сербів. Також за ними їхали співробітники служби безпеки.

Даніла Вучіча затримали поліцейські Косова: дивіться відео

Зауважимо, що факт затримки свого сина підтвердив і сам Александр Вучіч, виданню Danas. Журналіст спитав, чи справді правоохоронці зупиняли Даніла Вучіча, на що глава держави відповів, що вони робили це кілька разів.

Це їхня робота. Тричі зупиняли, обшукували машину, приставали. Я вітаю Альбіна Курті (прем'єр-міністра Косово) за його мужність. Він не такий сміливий, коли він поруч зі мною, але добре. Коли посилають інших заробляти на чужих дітях, це нормально. Даніл не маленький, він трохи сміливіший за Альбіна Курті,

– наголосив Вучіч.

За словами президента Сербії, Даніл Вучіч пройшовся центром Приштини (столиці Косово) у цій футболці. Він також прийшов до Грачаниці на літургію, "тільки щоб помолитися Богові".

Додамо, що напередодні сербські силовики затримали трьох поліцейських Косова. Офіційні особи кожної зі сторін називали тоді різні місця арешту. Крім того, звинувачували одна одну в перетині кордону.

Після арештів Косово заборонила на свою територію в'їзд. Не могли потрапити до неї всі транспортні засоби, які мають номери Сербії. Цікаво, що ЗМІ писали, що жодних обмежень немає. Просто авто з сербськими номерами посилено контролюють.