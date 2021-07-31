Милованов признал, что ему из ОПУ приказали снять меня с конкурса, – Данилюк о драке

Александр Данилюк прокомментировал драку с Тимофеем Миловановым, которая вспыхнула 30 июля во время празднования Дня рождения. Он подчеркнул, что его оппонент якобы является человеком "полностью зависимым, без права на собственное мнение".

Данилюк подчеркнул, что "я не вижу смысла обсуждать действия Милованова, этот человек является полностью зависимым без права на собственное мнение".

Актуально "Вспомни, как ты во времена Януковича работал": Данилюк подрался с Миловановым на дне рождения

В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента – снять меня с конкурса на должность директора БЭБ любым способом,

– заметил Данилюк.

По словам политика, затем Милованов предложил ему идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка (Павла Вовка – 24 канал).

"Именно тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом офиса Президента", – подчеркнул Данилюк.

Драка Данилюка и Милованова