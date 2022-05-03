Данилов говорит, что Венгрия знала о планах Путина: Будапешт возмущен и требует опровержения

2 мая Алексей Данилов заявил, что Венгрия заранее знала о планах Путина начать полномасштабную войну в Украине. Он сказал, что страна собиралась забрать часть территорий себе.

Будапешт возмущен заявлением Данилова и требует опровержения

На заявление секретаря СНБО отреагировало Посольство Венгрии в Украине. В ведомстве отметили, что в Будапеште возмущены и призывают отозвать Данилова свои "ложные" обвинения.

Детали здесь В СНБО говорят, что Венгрия заранее знала, что Путин планирует нападение на Украину

По мнению Посольства Венгрии, эти утверждения содержат ложные и необоснованные обвинения. Также они разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии среди украинского общественного мнения, страдающем от войны.

Мы решительнее отвергаем и осуждаем лживые заявления, прозвучавшие против Венгрии, а также стоящие за ними намерения. Мы также призываем г-на Данилова отозвать свои заявления,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Посольстве Венгрии заявили, что они ожидают пояснений от компетентных руководителей Украины. Речь идет о дальнейшем формировании двусторонних и добрососедских отношений в свете сказанного.

Что заявил Данилов

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Венгрия, открыто заявляющая о сотрудничестве с Россией, была предупреждена заранее о том, что будут нападать на Украину. По его словам, страна каким-то чудом считала, что сможет забрать себе часть территории.

В то же время Данилов подчеркнул, что они могут забыть о таких намерениях, потому что победа обязательно за Украиной. При этом последствия для этой страны, то есть Венгрии, будут по результатам этой войны.

Позорная позиция Венгрии: что нужно знать

До 4 мая в ЕС должны представить 6-й пакет санкций против России и Беларуси, а принять ограничения планируют до 9 мая. Этот пакет должен содержать поэтапное нефтяное эмбарго.

Так, Венгрия продолжает следовать пророссийской линии, презирая европейские ценности. В частности, министр страны Гергель Гуляш заявил, что его правительство наложит вето на любое предложение ЕС по ограничению импорта энергоносителей из России. Он отметил, что они ясно дали понять позицию своей страны.

В то же время в Еврокомиссии началась процедура, которая должна ограничить финансирование Венгрии из бюджета Европейского Союза. В комиссии заявили, что причина этого – высокая коррупция в стране.

Как говорится, абсурдные заявления Орбана – только выполнение обещаний и обязательств, которые он дал перед Путиным, когда они договаривались.

Кроме того, венгерский премьер подверг сомнениям зверства российской армии в Буче. Он требовал, чтобы Украина предоставила доказательства того, что трупы гражданских на улицах это не постановка.

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