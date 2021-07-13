Сценарий для тех, кто хочет избавиться от Данилова и Авакова, – Фесенко об изменениях в МВД

В СМИ появилась информация, что якобы министра внутренних дел Арсена Авакова могут уволить, а на его место назначить Алексея Данилова. Тему увольнения главы МВД поднимают регулярно и по разным причинам, однако пока этого не произошло.

Однако вечных министров не бывает, поэтому замена главы Министерства внутренних дел когда-то безусловно состоится. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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Данилов может заменить Авакова в МВД

Он подчеркнул, что во власти есть люди, которые хотят "избавиться" и от Алексея Данилова на должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны, и от Арсена Авакова на должности министра внутренних дел Украины. Они "зондируют почву", чтобы понять, как реагируют украинцы.

Сценарий замены на Данилова мне кажется таким, который отвечает интересам тех людей, которые хотят одновременно избавиться и от Данилова, и от Авакова,

– подчеркнул политолог.

По словам Фесенко, уволить Авакова будет крайне трудно. Это должно быть решение Кабмина, а затем Верховной Рады. В то же время руководитель Кабмина сейчас лоялен к президенту Владимиру Зеленскому.

По мнению политолога, Данилова могут попытаться номинировать на пост главы МВД, однако найдутся ли голоса – это вопрос открытый. Кроме того, он потеряет влияние, которое имеет сейчас. Такой сценарий не выгоден ни Данилову, ни Авакову. "Данилов нужен как руководитель аппарата СНБО", – отметил Фесенко.

Увольнение Авакова: последние новости

В СМИ 13 июля опубликовали информацию, что якобы в МВД готовят увольнение Авакова.

Там рассматривают сразу 2 кандидатов: Данилова и директора центра инфраструктуры МВД Александра Ефименко.

Кроме того, в июне 2021 года журналисты уже сообщали о возможности отставки Авакова. Его якобы планировали уволить в сентябре.​

Арсен Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. О необходимости увольнения министра активисты и политики говорят регулярно.

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