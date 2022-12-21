Запад совершил стратегическую ошибку, когда в 1990-х "поставил" именно на Россию, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что в конце прошлого века страны Запада совершили большую стратегическую ошибку. Тогда они сочли Россию главной на территории.

Как Запад ошибся в 1990-х годах

Такое заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны сделал, комментируя вероятность мирного решения войны. Ведь сейчас некоторые страны настаивают на переговорах с государством-агрессором.

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Запад совершил стратегическую ошибку, когда в 1990-х годах поставил именно на Россию как на страну, которая будет главной на этой территории. Надо знать наш народ, надо знать народ Казахстана, другие свободные народы, находившиеся под колонизацией России. Этого уже никогда не произойдет,

– подчеркнул Данилов.

Украинское общество никогда не примет те условия, которые диктует Россия. Поэтому переговоры пока невозможны.

Путин хотел стать частью цивилизованного мира

21 декабря президент России Владимир Путин внезапно заявил, что его страна всегда хотела стать частью цивилизованного мира. Мол, это могло произойти после развала Советского Союза, но так и не случилось. Все потому, что русское общество живет "другими установками".

Так что, по словам агрессора, цивилизованный мир не захотел принять Россию, как бы она и не "старалась".