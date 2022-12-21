Як Захід помилився у 1990-х роках

Таку заяву секретар Ради національної безпеки та оборони зробив, коли коментував ймовірність мирного вирішення війни. Адже зараз деякі країни наполягають на переговорах з державою-агресоркою.

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Захід зробив стратегічну помилку, коли у 1990-х роках поставив саме на Росію, як на країну, яка буде головною на цій території. Треба знати наш народ, треба знати народ Казахстану, інші вільні народи, які були під колонізацією Росії. Цього вже ніколи не станеться,

– наголосив Данілов.

Українське суспільство вже ніколи не прийме ті умови, які диктує Росія. Тому наразі переговори неможливі.

Путін хотів стати частиною цивілізованого світу

21 грудня президент Росії Владімір Путін раптово заявив, що його країна завжди хотіла стати частиною цивілізованого світу. Мовляв, це могло статися після розвалу Радянського Союзу, але так і не сталося. Все тому, що російське суспільство живе "іншими установками".

То ж, за словами агресора, цивілізований світ не захотів прийняти Росію, хоч як вона і не "старалася".