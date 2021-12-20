Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине
Источник:"Апостроф"
В СНБО назвали условия для введения военного положения в Украине. По словам Алексея Данилова, сейчас оснований для этого нет.
Об этом Данилов рассказал в интервью. Он подчеркнул, что не хочет пугать украинцев по этому поводу.
Актуально Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия, – Данилов
Оснований для военного положения пока нет, – Данилов
Решение о введении военного положения будет принимать в зависимости от ситуации в стране.
Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну – такого точно не будет,
– пояснил секретарь СНБО.
По словам Данилова, в случае необходимости все будут четко действовать согласно своим инструкциям и полномочиям.
В СНБО назвали ситуацию "не очень критичной"
Что касается скопления российских войск у украинской границы, то сейчас оно "не очень критично".
Мы ясно понимаем, что расположено в радиусе 200 километров от нашей границы, именно границы, а не линии соприкосновения с Россией. Мы ясно понимаем, что на расстоянии до 400 километров от нашей границы, мы понимаем, что это за группировка, их количество, знаем, чем они оснащены,
– сказал Данилов.
Ежедневно о ситуации у границы получают оперативную информацию. Секретарь СНБО заверил, что ситуация полностью под контролем.
Ранее Из-за российского агрессивного военного наращивания: делегация Конгресса США посетила Киев
Скопление российских войск у границы Украины: последние новости
- В ЕС не понимают окончательных намерений Кремля, однако в Брюсселе призывают быть готовыми к агрессивным действиям России.
- Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что важно продолжить давление санкциями на Москву.
- Между тем американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена разрабатывает решительные меры, чтобы предотвратить агрессию России.
- На это вроде бы осталось всего несколько недель.
Начало распада России: смотрите видео об этом у "Теории заговора"