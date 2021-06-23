Данилов не исключает закрытия сообщения со странами, где есть штамм "Дельта"

Украина может закрыть сообщение со странами, где обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Дело в том, что этот штамм накануне привезли к нам из России.

Чтобы не допустить распространения штамма, аппарат СНБО собрался на заседание. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кстати Привезли из России: штамм коронавирус "Дельта" уже в Украине, – Данилов

Сообщения со странами могут закрыть

На заседании, в частности, решали, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, приезжающих из России, Беларуси, Великобритании и Индии.

Не исключаю, что может быть полностью прекращено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно,

– подчеркнул Данилов.

Ранее в правительстве отмечали, что могут усилить контроль за людьми, приезжающими из стран, где есть новый штамм.

Что известно о штамме "Дельта"