"Драйвером" процесса резких решений в политике стал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В то же время соответствующий процесс не системный, и пока что Данилов не относится к близкому окружению Владимира Зеленского.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал политический консультант Сергей Гайдай. Подробнее о 2 годах Владимира Зеленского на посту президента, конкуренции в политике и влиянии олигархов на нее – в программе.

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Об изменениях на Банковой

Я много раз был на Банковой, там ничего не изменилось. Я понимал, что пока что система побеждает, и каких-то решительных шагов по демонтажу старой системы я не видел.

Все изменилось примерно 3 месяца назад. Я почувствовал, что начинается какая-то политическая деятельность. "Драйвером" процесса стал Алексей Данилов, это человек непростой и задорный. Но я уверен, что пока что он не принадлежит к близкому окружению, которое все определяет в действиях Зеленского, это мое личное мнение.

Справка. В СМИ появилась информация, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов является главным двигателем в движении так называемой санкционной машины СНБО.

О финансировании в политике

Если убрать безумное миллионное финансирование этой деятельности (политики – 24 канал), то начнется настоящая конкуренция. Потому что тогда в политику, избирательный процесс смогут приходить и на равных соревноваться люди с не таким большим финансированием. Они могут разрешить другие формы финансирования.

Я бы хотел, чтобы правила игры были как спортивные. Во время игры – равные правила, игроков судят одинаково. Если талантливые игроки, их никто не осуждает, они могут побеждать на поле. Так должно быть и в политике.

Возможно, для того, чтобы создать партию – деньги нужны, но для избирательного процесса равные условия.

О цели олигархов в Украине

Нужно построить другую архитектуру власти, где олигархат просто не имел бы возможности чему-то способствовать.

Олигархи реально бьются за 3 основных ресурса, которые у них есть, там побеждает всегда большое количество денег. Первый ресурс – это должность президента. Президент есть и был всегда человеком, который мог контролировать основные финансовые потоки страны. Еще первый олигарх Евгений Щербань это понял и говорил, что если мы получим власть, то контролировать надо:

газ;

металлургию;

энергетику;

нефть.

Должность президента дает для этого больше всего возможностей. Все остальные олигархи идут в Верховную Раду – именно там есть биржа интересов: торгуют голосами, законопроектами, такой бизнес-клуб.

Все это обеспечивает большой государственный аппарат – такого нет ни в одной стране Европы. У нас очень централизованное государство. Местного самоуправления почти не существует.