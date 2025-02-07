Не Данилов: Зеленский назначил новых послов в Молдове и Уругвае

Сегодня, 7 февраля, президент Украины назначил новых послов в две страны. Интересно, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов не будет занимать должность посла в Молдове, как планировалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующие указы о назначении послов в Молдову и Уругвай.

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Что известно о новых послах

Посла Украины в Аргентинской Республике Юрия Клименко назначили по совместительству в Восточную Республику Уругвай.

Зато в Республике Молдова должность отныне будет занимать Паун Роговей.

Напомним, 29 марта 2024 года Марка Шевченко уволили с должности посла Украины в Молдове. Тогда СМИ сообщали о возможной кандидатуре Данилова, которого накануне, 26 марта 2024 года, уволили с должности секретаря СНБО.

В традиционном вечернем обращении 29 марта Зеленский сообщил, что согласовал Данилова как нового посла Украины в Молдове. Однако с тех пор соответствующего указа обнародовано не было, а обязанности продолжал выполнять Шевченко. Он встретился с главой Молдовы Майей Санду "по случаю завершения своей миссии" только 31 июля 2024 года.