Уже ищут, кто будет следующий, – Данилов предположил, сможет ли путин удержать власть

Россия обречена на распад. Крах всего начался еще 24 февраля, когда оккупанты не смогли реализовать свои планы по Украине. Дальше для россии все будет только хуже.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, 2-3 недели после 24 февраля были определяющими для российских оккупантов. Тогда и начался крушение самой армии, а завершится все распадом россии.

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Запад пока не знает, что делать с территорией россии

Как отмечает Данилов, одна из фундаментальных вещей, сдерживающая распад россии – наличие на ее территории ядерного оружия. Это в известном смысле является сдерживающим фактором. Однако россия все равно обречена на распад.

Западу важно, чтобы эта ситуация не стала неконтролируемой. Они уже думают, кто мог бы быть следующим предводителем после путина.

Мы понимаем, что Западу не очень приятно, если ситуация станет неконтролируемой. Они уже сейчас ищут, кто будет преемником после путина. И на сегодняшний день осознают, что эту ситуацию нужно держать под контролем. Думаю, им надоели всякие эксперименты с 1991 года с россией, где был короткий промежуток якобы демократии, просуществовавшей не более 1,5 – 2 года,

отметил Данилов.

Он отмечает, что распад россии точно не произойдет быстро. Однако эти процессы непрерывно продолжаются. Данилов прогнозирует, что скоро среди оккупантов будет очень много людей, которые попытаются отмежеваться от действий путина. А местные олигархические группы могут стать действительно неконтролируемыми, если в россии реализуют решение создать "частные" армии.

Это и будет тот "забор", через который путин вряд ли сможет перепрыгнуть,

считает Данилов.

Алексей Данилов о грядущем распаде россии и крахе путина: смотрите видео

Напомним, бывший генерал армии США Бен Ходжес считает, что россия неизбежно приближается к краху, и мир должен быть готов к этому. Ведь падение недоимперии вполне может превратиться в нечто хаотическое и неконтролируемое. Он привел три причины, по которым россия может распасться.