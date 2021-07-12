Они там себе сардельками торгуют, – Данилов о возобновлении работы Glusco
Источник:24 канал
Недавно сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, возобновила свою работу. В ГФС заявили, что это было законно, поскольку соответствующее постановление выдал суд.
Впрочем, по состоянию на 12 июля ни одна из АЗС не заправляет авто. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге.
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"Вся сеть закрыта, а на заправках сардельками торгуют"
Работа на Glusco продолжается, однако в сфере торговли товарами. Как отметил Данилов, на АЗС работают магазины, которые продают продукты.
Когда мы обратились к этой сети, там было все закрыто. Единственное, что они там торгуют какими-то сардельками или какими-то конфетами внутри помещения. То, что касается продажи горюче-смазочных материалов, там пока этого не происходит,
– рассказал секретарь СНБО.
Что касается сообщений в соцсетях, где люди утверждают, что заправлялись на Glusco, он отметил, что это "специально развернута кампания". Ее цель вроде бы показать, что "санкции не действенны".
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Что говорят в ГФС о восстановлении заправок Glusco
6 июля Государственная фискальная служба сообщила: часть заправок возобновила работу. Районный суд в Харькове вынес решение, которое отменяет арест на часть имущества фигурантов уголовного производства. Поэтому некоторые заправки Glusco возобновили работу.
По постановлению суда, разрешили открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы какие-то топлива соответствует ГОСТу. Где топливо "не в норме" – там работу не разрешили.
11 июля в той же ГФС сообщили другое: провели следственные действия на 106 заправках сети. Все они не работают именно как заправки.
По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен,
– написали в ГФС.
Обыски на Glusco: коротко
- 11 марта 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной аферы с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов на одной из сетей заправок.
- В сетях сразу же заявили, что речь идет о Glusco, и опубликовали соответствующие фото, как СБУ из-за этого проводила обыски на АЗС, в офисных помещениях и нефтебазах. Всего проверили более 140 объектов.
- Glusco связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, на которого наложили санкции. Впрочем, официально компания принадлежит швейцарской Glusco Energy S.A., которая входит в группу Proton Energy Group S.A. Ее совладельцем официально является "доверенное лицо" Медведчука Нисан Моисеев.
- 14 июня Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права компании.