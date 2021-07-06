Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в программе "Первые лица" на 24 канале. Он прекрасно знал Порошенко как крупного бизнесмена.

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"Я был в политике с 1994 года, ушел в 2007 году. Не возвращался, ведь не видел, куда можно вернуться", – сказал Данилов.

Он рассказал, что активно участвовал в событиях на Майдане – там был со своими сыновьями каждый день.

Я не пошел к Петру Алексеевичу (Порошенко – 24 канал), потому что я его очень хорошо знаю еще с 2003 года. Это крупный бизнесмен. Я понимал, чем он будет заниматься,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно сейчас – революционный шанс для страны. Украинцы могут изменить ее к лучшему и построить страну мечты.

Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале:

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