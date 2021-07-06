Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він чудово знав Порошенка як великого бізнесмена.
Цікаво В мене таких планів немає, – Данілов розповів про президентські амбіції
"Я був у політиці з 1994 року, пішов у 2007 році. Не повертався, адже не бачив, куди можна повернутися", – сказав Данілов.
Він розповів, що активно брав участь у подіях на Майдані – там був зі своїми синами щодня.
Я не пішов до Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал), бо я його дуже добре знаю ще з 2003 року. Це великий бізнесмен. Я розумів, чим він займатиметься,
– наголосив секретар РНБО.
Данілов вважає, що саме зараз – революційний шанс для країни. Українці можуть змінити її на краще і побудувати країну мрії.
Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:
Олексій Данілов у політиці: що відомо
- Данілов був 6 головою Луганської облдержадміністрації. Також у 1990-ті роки був мером Луганська та членом партії "Батьківщина".
- У 2004 році Данілов був керівником Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти Ющенка.
- Заступником секретаря РНБО його призначили 23 липня 2019 року. Секретарем РНБО він став 3 жовтня 2019 року.