Будем разбираться, - Данилов о том, почему санкции против Фирташа не распространились на "Интер"
Источник:24 канал
Санкции СНБО, которые наложили на олигарха Дмитрия Фирташа, предусматривают определенные ограничения. Например, он не может распоряжаться акциями компаний, получать дивиденды и тому подобное. Однако закрыть отрасль, которая находится под контролем Фирташа, невозможно.
Насчет телеканала "Интер" – отдельная ситуация. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.
Кстати Закрыть компании Фирташа – это ерунда, – Данилов
Что будет с "Интером"
Данилов отметил, что СНБО следует выяснить, сколько у Фирташа есть акций канала и есть ли они вообще. Чиновник рассказал, что порой в оригиналах документов может быть указан не Фирташ, а другие офшорные компании.
Мы будем разбираться, сколько там акций, есть ли они вообще,
– сказал Данилов.
Смотрите видео брифинга Данилова:
Ранее Данилов допускал закрытие " Интера"
В начале июля Данилов не исключал, что "Интер" могут закрыть. Однако для этого"нужны доказательства". Тогда чиновник тоже акцентировал на структуре собственности канала.
Санкции против Фирташа: что известно
- СНБО принял решение о санкциях 18 июня. Вместе с Фирташем под санкции попал и украинско-российский бизнесмен Павел Фукс.
- Ограничения наложили из-за участия Фирташа в титановом бизнесе.
- Зеленский 24 июня подписал соответствующий указ, введя санкции в действие