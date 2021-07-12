Будем разбираться, - Данилов о том, почему санкции против Фирташа не распространились на "Интер"

Санкции СНБО, которые наложили на олигарха Дмитрия Фирташа, предусматривают определенные ограничения. Например, он не может распоряжаться акциями компаний, получать дивиденды и тому подобное. Однако закрыть отрасль, которая находится под контролем Фирташа, невозможно.

Насчет телеканала "Интер" – отдельная ситуация. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.

Кстати Закрыть компании Фирташа – это ерунда, – Данилов

Что будет с "Интером"

Данилов отметил, что СНБО следует выяснить, сколько у Фирташа есть акций канала и есть ли они вообще. Чиновник рассказал, что порой в оригиналах документов может быть указан не Фирташ, а другие офшорные компании.

Мы будем разбираться, сколько там акций, есть ли они вообще,

– сказал Данилов.

Смотрите видео брифинга Данилова:

Ранее Данилов допускал закрытие " Интера"

В начале июля Данилов не исключал, что "Интер" могут закрыть. Однако для этого"нужны доказательства". Тогда чиновник тоже акцентировал на структуре собственности канала.

Санкции против Фирташа: что известно