Данилов опубликовал красноречивый намек на фоне новостей о Patriot для Украины

В СМИ появилась информация о том, что в скором времени Украина может получить системы ПВО Patriot. Секретарь СНБО Алексей Данилов оставил в своей сети намек на этот счет.

Сейчас в США завершают планирование отправки этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству.

К теме США завершают планирование по отправке ЗРК Patriot в Украину, – CNN

Приятно просматривать американскую классику

Данилов прокомментировал эту информацию. "Всегда приятно просматривать американскую классику", – написал Данилов.



Твит Данилова / Скриншот

Администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщили в CNN.

Там не отметили, сколько ракетных пусковых установок отправят Украине.

Кстати, по словам собеседников телеканала, украинских военных будут обучать использовать эти ЗРК на базе армии США в Графенвере в Германии.

В Пентагоне подтвердили передачу Украине Patriot

Данилов в эфире единого телемарафона 13 декабря пока не подтвердил, что ЗРК Patriot поступят в Украину в скором времени, но он уверен, что поддержка партнеров для Украины будет продолжаться и будет расти.

В Пентагоне подтверждают планы направить Украине системы противоракетной обороны Patriot. Эту информацию, о которой ранее сообщили американские медиа, подтвердили для Голоса Америки неназванные чиновники Минобороны США.

"Официальное объявление может состояться уже на этой неделе", – написала в твиттере корреспондентка в Пентагоне Карл Бабб.

План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.

Система Patriot является одним из самых эффективных видов оружия большой дальности, используемой для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также некоторых самолетов.

В конце ноября представитель Минобороны США Пэт Райдер сообщил, что на тот момент Пентагон не планировал поставлять системы Patriot из США Украине. В то же время, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что среди стран НАТО идет обсуждение о возможности предоставления Украине систем ПВО Patriot.