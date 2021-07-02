Получаем дополнительную информацию, – Данилов ответил, посадят ли Коломойского

Многих беспокоит, когда посадят олигарха Игоря Коломойского, к которому много вопросов в США. В целом же, есть 134 украинца, которые находятся под санкциями Штатов.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью программе "Первые лица". В то же время он подчеркнул, что вопрос "посадки" – не к СНБО.

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"Мы не являемся органом, который сажает или выпускает", – подчеркнул Данилов.

О санкциях США

Всего, по его словам, в Украине есть 130 граждан, которые находятся под санкциями напрямую Минфина США. Там немного другая ситуация. Еще 4 человека – под санкциями Госдепа.

Мы на заседании Совета нацбезопасности дали поручение всем соответствующим органам отработать и выяснить обстоятельства – на основании чего эти санкции применили,

– пояснил секретарь СНБО.

Разведка мощно работает, – Данилов

В то же время в конце июня состоялось активное сотрудничество с партнерами США по этому вопросу. Сейчас установили, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина:

127 – живые;

3 – к сожалению, умерли.

"В отношении 100 из них СНБО уже ввел санкции. По остальным – получаем дополнительную информацию от наших партнеров. Но мы опираемся не только на эти данные – у нас мощно работает разведка именно в этом направлении", – заявил Данилов.

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От них есть отдельная информация относительно 9 человек, которые препятствовали выборам в Соединенных Штатах, но это отдельная ситуация. "Такая деятельность мешает стране и мы должны на это реагировать", – пояснил он.

Уже после получения и проверки документов всех спецслужб на заседании СНБО решат, как именно это произойдет. Речь идет не только о проверке Коломойского, Дубинского и Деркача, а всех людей, находящихся под санкциями США.

Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также смотрите трансляцию на ютубе.

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Санкции США против Коломойского

В декабре 2020 года Минюст США обвинил Коломойского и Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств "Приватбанка" для приобретения офиса в Кливленде, что в Огайо.

Такое же обвинение Минюст США выдвинул в августе. Речь шла о коммерческой недвижимости олигархов в Луисвилле и Далласе.

Также в декабре компания Optima 55 Public Square LLC в Штатах, которую связывают с Коломойским, объявила дефолт по долгу 18,5 миллиона долларов.

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского 5 марта 2021 года. Ему теперь нельзя въезжать в Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.

США ввели санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала