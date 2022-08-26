Данилов пообещал оккупантам "подарки каждый день"

Алексей Данилов прокомментировал "хлопок", посещающий российских оккупантов. Это "подарки" врагу от Украины и партнеров.

У оккупантов продолжается сезон августовского хлопка. Секретарь СНБО Данилов в эфире телемарафона пояснил, что у Украины есть оружие, которое нужно, чтобы бороться с оккупантами, сообщает 24 канал.

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Это не только наши подарки. Это подарки к тому же от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который вторгся на нашу землю. И такие подарки еще будут,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что продолжение обязательно будет. И "хлопок" посетит гораздо больше объектов.

"Хлопок" в Мелитополе

"Хлопок" вечером 26 августа посетил российских оккупантов вблизи Мелитополя. Новость сообщил Иван Федоров – мэр города. Он заявил, что громко было на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района.

Местные жители слышали, как раздалось несколько взрывов, а затем заметили дым. Федоров отметил, что "ждем подтверждения ликвидации еще одной базы оккупантов".

Также "печальные новости" ждут и местных коллаборантов. Сюрпризы для них уже готовят.

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