Видеопророчество, которое обязательно сбудется – Данилов о сиренах в Москве

В канун Нового года Алексей Данилов опубликовал видеоролик с намеком. На его кадрах в Москве раздается воздушная тревога и бегают крысы, а в конце появляется и год – 2023.

Он уверен, что это видео является не только итогом 2022 года, но и прогнозом на 2023 год, который ничего хорошего Кремлю не обещает. В частности, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, пишет 24 канал.

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У Украины нет другого выбора, чем победить

Не переживает секретарь СНБО и по поводу вражеского гнева за такие прогнозы. Напротив, он напомнил, что еще в начале полномасштабной войны подобные "пророчества" делал и в отношении Крымского моста. И ничего удивительного здесь нет, ведь у Украины нет другого выбора, чем победить Россию.

То же будет и с Москвой, это будет обязательно, это наша задача. Иначе полагать, что наша страна будет в покое, мы с вами не можем,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Более того, не обошел он вниманием и настроения самих украинцев, адски злых на тех, кто столько горя принес на украинские земли и не хочет останавливаться.

С Россией нельзя договариваться

Также секретарь СНБО поделился мнением по поводу тех, кто до сих пор считает, что Россию не стоит злить, а наоборот – следует договариваться и идти на уступки. По его мнению, это недопустимо.

Такую же ошибку, которую совершил в начале 90-х Запад, когда забрал у нас оружие и передал России, и сейчас из этого оружия Россия нас атакует. Такую ошибку допустить нельзя. … И если кто-то считает, что с Россией нужно договариваться, о чем-то вести переговоры, то я считаю, что ее надо уничтожать как можно скорее,

– подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что сегодня Украина защищает не только себя, борется за не только свою независимость. "Мы боремся сегодня за независимость демократической Европы, всего мира. Если этого кто-то не понимает, то мне жаль, что не все имеют изученные уроки, которые были в свое время после Второй мировой войны", – сказал Данилов.

Заметим, что, несмотря на свои прогнозы для России на 2023 год, секретарь СНБО подчеркнул, что этот год не будет легким.