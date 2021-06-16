Данилов пригрозил мэру Николаева из-за российского магазина: что ответил Сенкевич

Накануне Алексей Данилов пригрозил городским властям Николаева из-за возможного разрешения на открытие магазина Mere, который принадлежат российской сети "Светофор". Александр Сенкевич ответил, что местные власти не имеют полномочий разрешать или запрещать работу магазинов.

Мэр Николаева прокомментировал изданию заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова о необходимости не допустить открытия в городе супермаркета российской сети Mere.

Читайте также Провокация, – Данилов исключил открытие в Украине российских супермаркетов

Мэр Николаева ответил Данилову

Сенкевич заявил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского главы и городского совета может запретить работу магазина.

Я не понимаю, где мэр и депутаты городского совета в процессе, который называется "открытие магазина",

– заявил он.

Мэр Николаева подчеркнул, что ни он, ни городская власть никак не могут повлиять на работу этого заведения – ни на его открытие, ни на его контроль.

Сенкевич добавил, что для этого есть профильные органы государственной исполнительной власти – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства, прокуратура, налоговая, Госпродпотребслужба.

"Поэтому, откровенно говоря, наверное, это было просто сказано так. Мне кажется, что секретарь СНБО сказал это, просто быстро отвечая на вопрос журналиста", – подытожил мэр Николаева.

В то же время Сенкевич выразил надежду на то, что органы местного самоуправления все же получат такие полномочия после того, как будет завершен процесс децентрализации.

Заявление секретаря СНБО относительно магазинов российской сети

Накануне Данилов призвал городские власти Николаева не допустить открытия в городе супермаркета российской сети Mere. Секретарь СНБО подчеркнул, что если власть на местах будет давать преференции российскому бизнесу, то к ней "быстро применят соответствующие меры".

Возможное появление магазинов Mere в Украине

Ранее в СМИ сообщили, что сеть Mere анонсировала открытие 40 магазинов в Украине до конца 2021 года.

Этот магазин уже работал в Николаеве, однако его закрыли из-за трудностей с товарами. Зато новый супермаркет якобы хотят открыть до конца июня 2021 года.

Кроме того, магазины могут появиться в Белой Церкви, Черновцах и в Днепропетровской области.

Бенефициар компании Mere – основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер. Магазины Mere есть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии, Германии.